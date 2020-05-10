Salgınla mücadeledeki performansımızdan gurur duyuyoruz

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün sabah saatlerinde video konferans yöntemiyle düzenlenen ve İslam Devrimi Lideri Ayetullah Hamanei'nin de katıldığı Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında, sağlık personelini salgının yayılmasını önleme yönündeki çabalarından dolayı takdir etti.

Ruhani toplantıda yaptığı konuşmada, "Günümüzde İran İslam Cumhuriyeti, diğer ülkelere kıyasla koronavirüs salgınıyla mücadelede sergilediği başarılı performanslarından gurur duyuyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu'nun yaptığı kapsamlı faaliyetlerinde değinerek, "Salgınla mücadelede ABD de dahil olmak üzere diğer birçok ülkenin aksine, halkımızın hem sağlığı hem de ekonomisine öncelik verildi" ifadesini kullandı.

Ruhani ayrıca, "Yaptıımlara rağmen, salgınla mücadelede büyük adımlar attık. Artık dünyaya sağlık malzemeleri ihraç etme noktasına geldik" diye konuştu.