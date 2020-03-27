İran, ABD'nin Maduro ile ilgili suçlamalarını kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, ABD'nin Venezuela lideri Maduro hakkında dile getirdiği asılsız suçlamayı şiddetle kınayarak, “Uluslararası hukuktaki hiçbir hüküm, Amerika Birleşik Devletleri'nin yargı sisteminin diğer ülkelerin içişlerine müdahale etmesine, bağımsız bir devlete saldırı veya darbe yapılmasına ve daha kötüsü bir kişinin yakalanması için ödül konulmasına ve bu çürük yöntemle onun itibarını zedelemesine izin veremez" dedi.

Musevi, ABD hükümetinin iç hukukunu sınır ötesi eylemlere dönüştürmesini eleştirerek, bu keyfi eylemler ve uluslararası hukuk ihlallerinin Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplumun bütünlüğünü tehlikeye atabilecek bir düzeye ulaştığına dikkati çekti.

ABD’nin bu adımına kayıtsız kalmak ve sessizliğin bu ülkenin yasadışı tavrına destek anlamına geldiğini belirten Musevi, “Uluslararası toplumun tüm üyelerini çok taraflılığı savunmaya ve ABD'nin tek taraflı eylemlerine ‘hayır’ demeye çağırıyoruz” ifadesini kullandı.

ABD Adalet Bakanlığı "uluslararası uyuşturucu kaçakçılığında rolleri olduğu" gerekçesiyle Maduro ile Venezuela yönetimindeki bazı kişiler hakkında iddianame hazırladığını, Maduro'nun yakalanması veya tutuklanması için 15, diğer 4 kişi için de 10 milyon dolar ödül koyduğunu açıklamıştı.