İranlılardan Filistin için dayanışma kampanyası

İranlı şairler ve yazarların Filistinlilerin Siyonizm Rejim'e karşı mücadelesi için başlattığı “Özgür Filistin” kampanyasının afişi yayımlandı.

Dayanışma kampanyasının amacı, dünyanın özgürlüksever insanlarının kalplerindeki yarayı sarmak ve gasp edilen Kudüs-i Şerif'i işgalci rejim İsrail'in pençelerinden kurtarmaya yardımcı olmaktır.

Filistinli vatandaşlar için zorunlu göç ve katliamların simgesi olan "Nekbe" üzerinden tam 72 yıl geçti. Siyonistler 14 Mayıs 1948'de Filistin toprakları üzerinde işgal rejimini kurdu. Filistinliler o kara günün yarınına “nekbe” yani felaket adını verdi.