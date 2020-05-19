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19 May 2020 11:14

ABD'nin "Uluslararası Ceza Mahkemesine" yönelik tehditleri zorbalıktır

ABD'nin "Uluslararası Ceza Mahkemesine" yönelik tehditleri zorbalıktır

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, ABD Dışişleri Baknaı Mike Pompeo'nun Uluslararası Ceza Mahkemesi aleyhindeki tehditlerini "zorbalık" olarak nitelendirdi.

Filistin medyasının haberine göre, Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, "ABD Dışişleri Baknaı Mike Pompeo'nun Uluslararası Ceza Mahkemesi aleyhindeki tehditleri, uluslararası bir yargı kuruluna karşı zorbalıktır" dedi.

Hazım Kasım, "ABD'nin bu tutumu, Siyonist işgalcilerin Filistinlilere karşı işlediği tüm suçlara verdiği desteğin ve işgalcileri daha fazla suç işlemeye teşvik ettiğinin yansımasıdır" ifadelerini kullandı.

Kasım, "ABD yönetiminin Batı Şeria'nın bazı bölgelerini işgal altındaki topraklara ilhak edilmesini onaylama konusundaki tutumu Filistin halkına karşı 'saldırganlık' sayılıyor" diye konuştu.

Filistinli yetkili ayrıca,  Siyonist Rejimi liderlerinin Filistin halkına karşı işledikleri suçlardan dolayı uluslararası mahkemelerde ifade vermelerinin gerektiğini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamayla, UCM Başsavcısı Fatou Bensouda'nın Nisan sonundaki girişimini kınamıştı.

News Code 1886580

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