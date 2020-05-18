Hamas'tan Netanyahu'nun 'ilhak' çağrısına tepki

Arap dünyasının önde gelen gazetelerinden El-Kuds El-Arabi'ye göre, Hamas sözcüsü Abdullatif el-Kanu, "Filistin ulusu toprakları ile kutsal değerlerini tamamıyla yeniden ele geçirene kadar meşru mücadelesine devam ettirecek" dedi.

Siyonis Rejim Başbakanı Netanyahu'nun yeni kabinesine ilişkin El-Kanu, "Yeni Siyonist Rejim'in kabinesinin kurulması Filistinlilerin karşılaştığı zorlukları arttırabilir" değerlendirmesinde bulundu.

El-Kanu, Netanyahu'nun "Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeler ilhak edilsin" şeklindeki iddiasına atıfta bulunarak, "Filistin halkının tüm imkanları Siyonist Rejim'in yeni kabinesinin politikasıyla mücadele etmek için kullanılmalı" ifadesini kullandı.

Binyamin Netanyahu, Batı Şeria'daki bazı bölgelerin ilhakının Ortadoğu'ya "barış getirebileceğini" iddia etmişti.