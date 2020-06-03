İran'dan yeni tip koronavirüsle ilgili son açıklama

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve vefat sayısıyla ilgili açıklama yaptı.

Son 24 saat içerisinde 70 kişinin hayatını kaybetmesiyle koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısının 8 bin 12'ye çıktığını açıklayan Cihanpur, 3 bin 134 yeni vaka tespit edilerek toplam vaka sayısının 160 bin 696'ya ulaştığını söyledi.

Cihanpur, şu ana kadar toplam 125 bin 206 kişinin virüsü yenerek hastanelerden taburcu olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, durumu ağır olan ve yoğun bakımdaki hasta sayısının ise 2 bin 557 olduğunu dile getirdi.