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4 Haz 2020 14:21

İran'da 127 bin 485 kişi koronavirüsü yenmeyi başardı

İran'da 127 bin 485 kişi koronavirüsü yenmeyi başardı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 59 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam vefat sayısının 8 bin 71'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 3574 artarak 164 bin 270'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 2 bin 569'ünün durumunun kritik olduğu bilgisini veren Cihanpur ayrıca, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 127  bin 485 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

News Code 1886904

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