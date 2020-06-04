İran'da 127 bin 485 kişi koronavirüsü yenmeyi başardı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 59 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam vefat sayısının 8 bin 71'e çıktığını belirten Cihanpur, vaka sayısının da 3574 artarak 164 bin 270'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 2 bin 569'ünün durumunun kritik olduğu bilgisini veren Cihanpur ayrıca, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 127 bin 485 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.