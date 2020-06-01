İran'da 121 bin 4 kişi koronavirüsü yenmeyi başardı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve vefat sayısıyla ilgili açıklama yaptı.

Son 24 saat içerisinde 81 kişinin hayatını kaybetmesiyle koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısının 7 bin 878 çıktığını açıklayan Cihanpur, 2979 yeni vaka tespit edilerek toplam vaka sayısının 154 bin 445'e ulaştığını söyledi.

Cihanpur, şu ana kadar toplam 121 bin 4 kişinin virüsü yenerek hastanelerden taburcu olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, durumu ağır olan ve yoğun bakımdaki hasta sayısının ise 2 bin 578 olduğunu dile getirdi.