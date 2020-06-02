İran'da yeni tip koronavirüs vakalarında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, bugün düzenlediği basın toplantısında ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve vefat sayısıyla ilgili açıklama yaptı.

Son 24 saat içerisinde 64 kişinin hayatını kaybetmesiyle koronavirüs kaynaklı can kaybı sayısının 7 bin 942'ye çıktığını açıklayan Cihanpur, 3 bin 117 yeni vaka tespit edilerek toplam vaka sayısının 157 bin 562'ye ulaştığını söyledi.

Cihanpur, şu ana kadar toplam 123 bin 77 kişinin virüsü yenerek hastanelerden taburcu olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, durumu ağır olan ve yoğun bakımdaki hasta sayısının ise 2 bin 565 olduğunu dile getirerek, şu ana kadar ülkede toplam 896 bin 571 test yapıldığını kaydetti.