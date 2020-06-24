Zarif'ten Pompeo'nun İran iddiasına kinayeli yanıt

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Twitter üzerinden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Ekim ayında sona erecek olan silah ambarogosuna dair iddiasına kinayeli bir şekilde tepki gösterdi.

Zarif'in paylaşımında, "Pompeo dünyayı kandırma konusunda umudunu kaybetti, öyle ki İran'ın önümüzdeki Ekim ayında savaş uçakları alacağını ve daha sonra onları tek yönlü uçuş menzilinden daha uzak noktalara göndereceğini öne sürüyor. Yakıtı bitecek uçakların İran'a nasıl dönecekleri hususunda da Pompeo'nun her halde bir cevabı vardır!" ifadelerine yer verildi.

Pompeo, İran'a yönelik silah yaptırımının sona ermesinin hemen ardından İran'ın Çin ve Rusya'dan savaş uçakları satın alacağı iddiasında bulunmuştu.