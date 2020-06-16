Zarif: İran ve Rusya arasındaki istişareler devam etmelidir

Resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Moskova'yı ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Zarif, Vnukovo Havalimanı'nda yaptığı konuşmada, "İki komşu ülke olarak İran- Rusya stratejik ilişkilere sahiptir ve iki ülkenin her zaman istişare halınde olması gerekiyor" dedi.

Cevad Zarif, " ABD ve bazı Avrupa ülkeleri Uluslararaı Atom Enerjisi Kurumu Yönetim Kurulu'nda ve Günenlik Konseyi'nde uluslararası normları ve ilkeleri bozmaya çalışıyor" ifadesini kullandı.

ABD'nin İran üzerindeki silah yaptırımlarını uzatma çabasına değinen Zarif, "Bu nükleer anlaşma ve BM Günevlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararının bir parçasıdır. Ancak Washington yükümlülüklerini yerine getirmiyor" diye konuştu.

Zarif konuya ilişkin olarak, "İran, Rusya, Çin ve bazı ülkeler bu konuda aynı tutumu izliyor. Avrupalılar da bize yeterince eşlik etti, ancak ABD karşısında bağımsız bir politika izleyemediler. Bu nedenle istişarelere devam etmeliyiz" ifadelerinde bulundu.

"İran ve Rusya arasındaki ilişkiler bu konularla sınırlı değildir ve karşılıklı ekonomik işbirliği devam etmektedir" diyen Zarif, Tahran ve Moskova'nın bölgesel çalışmalarına dikkati çekerek, "İki ülke Suriye konusunda işbirliği yapmalıdır. Suriye meselesini çözmek için Astana süreci zirvesinin bir an önce yapılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Zarif, salgın sonrası sınırların açılıp açlamayacağına ilişkin olarak, "Bu konu inceleniyor. İran ve Rusya arasındaki ticari ilişkiler salgın döneminde de devam etmekteydi" dedi.

Dışişleri Bakanı Zarif sözlerinin diğer kısmında İran ve Suriye'nin arasındaki ekonomik ilişkilerin iyi durumda olduğunu belirtti.

Bakan Zarif ilaveten Astana süreci toplantısının ilk fırsatta yapılacağını söyledi.