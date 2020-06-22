BM'den Yemen'deki taraflara 'ateşkes' çağrısı

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, Yemen'deki son duruma ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, devam eden çatışmaların Yemen halkının yaşam koşullarını daha da zorlaştırdığını vurguladı.

Çatışmaların taraflar arasında barışı sağlamayı amaçlayan BM destekli barış görüşmelerine ters olduğunu belirten Griffiths, "Bir kez daha tarafları çatışmayı durdurmak için ciddi adımlar atmaya, yapılan görüşmeler doğrultusunda BM ile iletişim kurmaya ve barışı sağlamaya çağırıyorum. Umarım ki Yemen'deki şiddeti ve acıyı fazlasıyla artıracak toprak kazanımı arayışlarından vazgeçerler." ifadelerini kullandı.

Griffiths, çatışmaların Yemen halkının umutlarını tükettiğini vurgulayarak, günlük yaşam mücadelesinin, ülkede büyük bir felakete yol açan COVID-19 salgınıyla mücadeleyi de zorlaştırdığına işaret etti.

Kaynak: TRT Haber