Süleymaniye’ye hava saldırısı: 3 sivil hayatını kaybetti

Irak’ın Süleymaniye kentine bağlı Şarbajer ilçesine hava saldırısı düzenlendi. İlk belirlemelere göre 3 sivil hayatını kaybetti.

Kuzey Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Şarbajer ilçesi Kaymakamı Şaho Osman Rûdaw’a yaptığı açıklamada, uçakların Kunemasi bölgesindeki piknik alanını bombalandığını söyledi.

Kaymakam Osman, uçakların hangi ülkeye ait olduklarını bilmediklerini söyledi. Rojnews ise uçakların Türkiye’ye ait olduğunu iddia etti.

Görgü tanıklarına göre, savaş uçaklarından atılan bomba bir dükkana isabet etti ve ölümler burada yaşandı.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde de piknikte çocuklarıyla eğlenen ailelerin saldırı sırasında çekilen görüntüleri paylaşıldı.