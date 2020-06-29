Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

İran'ın bazı noktalarında koronavirüs kısıtlamaları yeniden uygulanabilir

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında ülkedeki salgınla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, “Koronayla Ulusal Mücadele Kurulunun bugünkü kararına göre, kırmızı bölgelerin bulunduğu eyaletler bir haftalık koronavirüs kısıtlaması için önerilerini İçişleri ve Sağlık Bakanlarına sunabilir.” dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın 6 eyaleti kırmızı bölge olarak tanımladığını anlatan Cumhurbaşkanı Ruhani, "5 Temmuz'dan 21 Temmuz’a kadar tüm toplanma yerleri ve kırmızı bölgelerde maske takma zorunluğu gertirilecek ve gerekirse bu uygulamanın süresi uzatılabilir." ifadesini kullandı.

İran: Terörle mücadele çok kararlıyız

İran Sınır Birlikleri Komutanı Tuğgeneral Ahmed Ali Guderzi, ülkenin batı ve kuzeybatı kara sınırlarının son durumuna dair açıklamada bulunarak, "Çeşitli yıllarda bazı askerlerimiz bu bölgelerde terör örgütleri tarafından şehit edildi, bu yüzden herhangi bir terör faaliyetlerine göz yummuyoruz.” dedi.

Tuğgeneral Guderzi, "Bizimle dost ve komşu ülkeler arasında ihtilaf yaratmak isteyen terör örgütleri ile mücadele konusunda çok kararlıyız." uyarısında bulundu.

Zarif, İran Meclisi Milli Güvenlik Komisyonu'na davet edildi

İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkan Yardımcısı Şehryar Haydari, dün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'i önümüzdeki hafta içerisinde düzenlenecek komisyon toplantısına davet ettiklerini bildirdi.

İran'da son koronavirüs vakaları

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 144 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı.

Böylece toplam vefat sayısının 10 bin 508'e çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2489 artarak 222 bin 669'a ulaştığını duyurdu.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 2 bin 946 durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 183 bin 301 kişinin virüsü yenerek hastanelerden taburcu olduğunu ifade etti.