İran yaptırımlara rağmen küresel emperyalizmi yenmeyi başardı

İran Devrimi Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, düşmanlarının bugün derin sorunlarla karşı karşıya kaldıklarına dikkati çekerek, İran'ın yaptırımları maruz kaldığı halde onları psikolojik savaş dahil birçok alanda yenilgiye uğrattığını belirtti.

Tümgeneral Selami, bilim, teknoloji ve tıpta söz sahibi olduğunu iddia eden ülkelerin koronavirüs salgını karşısında yetersiz kaldıklarına işaret ederek, İran sağlık ekiplerinin yükümlülüklerinin ötesinde özveri ile çalışarak, değerli başarılara imza attıklarını ifade etti.