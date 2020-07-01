  1. Spor
1 Tem 2020 10:10

Beşiktaş İranlı golcü için harekete geçti

Beşiktaş İranlı golcü için harekete geçti

Beşiktaş, Fransız ekibi Amiens’in İranlı golcüsü Saman Ghoddos için temaslarda bulunuyor.

Sezon sonunda kadrosunda büyük bir değişime gitmeye hazırlanan Beşiktaş, forvet hattı için de girişimlerini sürdürüyor. Beşiktaş’ın, Aytemiz Alanyaspor’lu Papiss Cisse’ye ek olarak hücum hattında başka bir isimle de temas halinde olduğu ortaya çıktı. Kartal’ın; Fransız ekibi Amiens’in İranlı golcüsü Saman Ghoddos için de görüşmelerde bulunduğu bildirildi.

Amiens’e 2 yıl önce 4 milyon Euro karşılığında İsveç ekibi Östersund’dan transfer olan 26 yaşındaki futbolcu, Fransız kulübünde 35 maçta 5 gol attı. Kartal, kulübüyle 2023 yılına kadar kontratı bulunan futbolcuyu, kiralık olarak kadrosuna katmak için istekli...

Ghoddos, forvet hattına ek olarak orta sahanın sol ve sağ bölgelerinde forma giyebiliyor.

Kaynak: Fanatik

News Code 1887492

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