Nükleer anlaşma silah yaptırımları kaldırılmadan sürmeyecek

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “ABD’li yetkililerin kendi iradelerini BM Güvenlik Konseyi üyelerine dayatma çabaları sadece uluslararası toplumun en temel kurallarını ihal etmek değil, aynı zamanda onların siyasi iradesine hakaret etmektir” ifadelerinde bulundu.

Vaizinin paylaşımında ayrıca, “İran üzerindeki silah yaptırımlarının kaldırılması, nükleer anlaşmadaki en önemli taahhütlerden biridir ve analşma bunsuz sürmeyecektir. Anlaşmaya taraf olan 4 + 1 ülkeleri (Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere) bunu korumalıdır” ifadesine yer verildi.