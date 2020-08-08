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8 Ağu 2020 10:55

Lübnan'ın herhangi bir dış tarafın müdahalesine ihtiyacı yok

Lübnan'ın herhangi bir dış tarafın müdahalesine ihtiyacı yok

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın özel danışmanı Emir Abdullahiyan, "Lübnan’ın herhangi bir dış tarafın müdahalesine değil, yardıma ve dayanışmaya ihtiyacı var" dedi.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın özel danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Lübnan'daki olaylarla ilgili olarak sosyal medya kişisel Twitter hesabı üzerinden şöyle bir yaz paylaştı:

"Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Lübnan'daki tehditleri, Beyrut limanında yaşanan facianın yol açtığı yaraya merhem değildi. Siyonist rejime karşı tüm ırkların, akımların ve dinlerin birliğiyle parlayan Lübnan, ulusal birlik ve bağımsızlığını iyi bir şekilde koruyabilir.  Lübnan’ın herhangi bir dış tarafın müdahalesine değil, yardıma ve dayanışmaya ihtiyacı var."

News Code 1888320

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