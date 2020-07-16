İran'da yeni tip koronavirüs vakalarında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 198 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 13 bin 608'e çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 500 artarak, 267 bin 061'e ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 471'inin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 230 bin 608 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Huzistan, Batı Azerbaycan, Doğu Azerbaycan, Buşehr, İlam, Hürmüzgan, Zencan, Kirmanşah, Razevi Horasan, Gülistan ve Mazenderan eyaletlerinin durumunun kırmızı olduğunu bildirdi.