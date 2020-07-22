Cumhurbaşkanı Ruhani'nin önemli mesajı Rus liderine sunuldu

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden gerçekleştirdiği Moskova ziyaretini değerlendirerek, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin önemli mesajını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sunduklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Zarif'in yaptığı paylaşımda, "Moskova'da Devlet Başkanı Putin'e önemli bir mesaj sundum; Dışişleri Bakanı Lavrov ile ikili işbirliğiyle birlikte bölgesel ve küresel konularda yakın koordinasyonu etraflıca konuştum." belirtildi.

Zarif'in attığı tweette, "Nükleer anlaşma ve uluslararası hukuka uyma gerekliliği konusunda [Rusya ile] aynı görüşe sahibiz; bu ülke ile kapsamlı uzun vadeli stratejik işbirliği hususunda da anlaştık." denildi.

Bakan Zarif, üst düzey Rus yetkilileriyle görüşmek üzere Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitmişti.

Zarif, dün Rusya dışişleri bakanı Sergey Lavrov ile düzenlediği ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, İran'ın her zaman komşularıyla iyi ilişkiler içinde olmaya çaba gösterdiğini belirterek, ''Komşularla iyi ilişkiler içinde olmak İran İslam Cumhuriyetinin dış siyasetinin öncelikli ilkesidir" dedi.

Bakan Zarif, İran'ın başta Fars Körfezi ülkeleri olmak üzere bölge ülkeleriyle ilişkileri geliştirme azminde olduğunu belirterek, İran'ın bu çerçevede de, Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'yle de karşılıklı saygı çerçevesinde ilişkilere hazır olduğunu bildirdi.

İran Dışişleri Bakanı, Rusya'nın Fars Körfezi'yle ilgili güvenlik projeye de işaretle, İran'ın da Hürmüz adıyla proje sunduğunu ve bu projenin de Rusya planının paralelinde olduğunu söyledi.