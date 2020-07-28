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28 Tem 2020 12:10

İran'ın Maskat Büyükelçisi Umman Dışişleri Bakan Yardımcı ile görüştü

İran'ın Maskat Büyükelçisi Umman Dışişleri Bakan Yardımcı ile görüştü

Maskat’taki görev süresi sonra eren İran’ın Maskat Büyükelçisi Hüccetülislam Nuri Şahrudi, Umman Dışişleri Bakan Yardımcısı Badr al Busaidi ile görüştü.

Maskat’taki görev süresi sonra eren İran’ın Maskat Büyükelçisi Hüccetülislam Nuri Şahrudi, Umman Dışişleri Bakan Yardımcısı Badr al Busaidi ile bir araya geldi.

Hüccetülislam Nuri Şahrudi bu görüşmede, Umman halkı ve hükümetine görevi süresinde ikili ilişkilerin güçlendirilmesi için İran’ın Maskat Büyükelçiliği ile yaptığı işbirliğinden dolayı teşekkür etti.

Hüccetülislam Nuri Şahrudi ayrıca İran-Umman ilişkilerinin iyi olduğunu belirterek iki ülkenin yetkililerinin bu ilişkileri daha da güçlendirmeye çalıştığın bildirdi.

Görüşmede ilaveten taraflar ikili ilişkileri güçlendirmeye hazırlıklı olduklarını açıklarken bölgedeki son gelişmeleri ele aldılar.

News Code 1888106

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