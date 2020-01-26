Umman Dışişleri Bakanı yine Tahran'a geliyor

Umman Dışişleri Bakanlığı resmi Twitter sayfasında yapılan açıklamada, “Umman Dışişleri Bakanı Yusuf bin Alevi bugün (Pazar günü) Tahran'da İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile bir araya gelerek, Hürümüz Boğazı’nda deniz güvenliği, ikili ve bölgesel ilişkileri konuları üzerinde fikir alışverişinde bulunacak” ifadesine yer verildi.

Cevad Zarif, 21 Ocak'ta Tahran'a gelen Ummanlı mevkidaşı Yusuf bin Alevi ile görüşmüştü.

Dışişleri Bakanı Zarif, son günlerde Umman’ın başkenti Maskat'ta Kanadalı mevkidaşı François-Philippe Champagne ile gerçekleştirdiği görüşmeden sonra Ummanlı mevkidaşı Yusuf bin Alevi ile de bir araya gelerek gündemi konuşmuştu.