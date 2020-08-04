ABD ve SDG arasında imzalanan anlaşma geçersizdir

Suriye Arap Haber Ajansı'na (SANA) göre, Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Dışişleri Bakanı Hişam Şeref, ABD’nin Suriye petrolünü çalmak için yasadışı gruplarla işbirliği yapma politikasını şiddetle kınadı.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile ABD arasında Suriye petrol kuyuları konusunda imzalanan anlaşmayı kınayan Hişam Şeref, “Bu anlaşma geçersizdir ve amacı sadece Suriye petrolünü yağmalamaktır. Ulusların düşmanları ve onların servetini çalanlar dışında hiçkimse bu anlaşmayı kabul etmiyor. Bazı Suriye düşmanları bile bu anlaşmayı 'yasadışı' olarak tanımlıyor” dedi.

Şeref sözlerine ek olarak, “Suriye’nin kaynaklarını çalmak Suudi Arabistan ve müttefiklerinin Yemen petrol ve doğal gazına karşı yıllardır sürdürdüğü yağma politikasının devamıdır” ifadelerinde bulundu.