İran'da yeni Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı belli oldu

İran İslami Şura Meclisi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı için sunduğu bakan adayı Alirıza Rezm Hüseyini'ye güvenoyu verdi.

Bakanlığa aday olarak önerilen Rezm Hüseyini toplam 264 oy sayısından 175 kabul oyu alarak, İran’ın yeni Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı oldu. Rezm Hüseyini'ye ayrıca 80 ret oy ile 9 çekimser oy verildi.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, geçtiğimiz Mayıs'ta önceki Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani’yi görevden alarak, yerine Hüseyin Müderris Hıyabani’yi Bakan Vekili olarak atamıştı.