Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

Lübnan'ın herhangi bir dış tarafın müdahalesine ihtiyacı yok

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın özel danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Lübnan'daki olaylarla ilgili olarak sosyal medya kişisel Twitter hesabı üzerinden şöyle bir yaz paylaştı:

"Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Lübnan'daki tehditleri, Beyrut limanında yaşanan facianın yol açtığı yaraya merhem değildi. Siyonist rejime karşı tüm ırkların, akımların ve dinlerin birliğiyle parlayan Lübnan, ulusal birlik ve bağımsızlığını iyi bir şekilde koruyabilir. Lübnan’ın herhangi bir dış tarafın müdahalesine değil, yardıma ve dayanışmaya ihtiyacı var."

Tahran-Yerevan uçuşları yeniden başlıyor

Armenia Airlines havayolları tarafından 25 Ağustos tarihinden itibaren Yerevan-Tahran-Yerevan düzenli uçuşlarının yeniden gerçekleştirileceği duyuruldu.

Havayolu şirketinin Facebook sayfasına göre, yolcular sağlık protokollerine uygun olarak taşınacak ve biletler 11 Ağustos'ta satışa sunulacak.

Armenia Airlines havayolları, İran'da da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle seferlerini iptal etmişti.

İran'da yeni tip koronavirüs vakalarında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 132 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 18 bin 264'e çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 125 artarak, 324 bin 692'ye ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 4 bin 148'inin durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 282 bin 122 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı