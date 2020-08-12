Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler...

Ruhani'den yerli petrol satış planı açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün hükümetin Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, uzmanların ve ekonomistlerin toplumdaki likidite miktarı ve bunu üretim yoluna yöneltmenin yanı sıra yaptırımlar ve düşmanların ekonomik savaşına karşı koyma konusundaki endişelerine değinerek, “Hükümet ve özellikle Ekonomi Kurulu her zaman likiditeyi kontrol altına almak ve üretim döngüsüne yönlendirmek için önlemler almaya çalışmaktadır” dedi.

Yerli petrol satış planını düşmanların petrol yaptırımlarına karşı koymak için önemli bir adım olarak nitelendiren Ruhani, bu planın nihai olarak onaylandıktan sonra uygulanmasını temenni etti.

İran'dan Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'ne sert tepki

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, sosyal medya kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda, “Bölgedeki milletlerin güvenlik ve menfaatlerini korumak, bölge içindeki güven ve işbirliğine bağlıdır” dedi.

Vaizi’nin attığı tweette ayrıca, “Fars körfezi İşbirliği Konseyi, gayri meşru varlığıyla bölgede güvensizlik ve istikrarsızlık yaratan ABD’yi takip etmemelidir. Konseyin son eylemi güvensizliğe neden olur ve kendileri bundan daha fazla zarar görür” ifadesinde yer verildi.

İranlı yetkiliden ABD'nin sunduğu İran karşıtı kararına tepki

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, ABD’nin İran üzerindeki silah yaptırımlarının uzatılması için BM Güvenlik Konseyi’ne sunduğu kararın sonuçları hakkında yaptığı bir açıklamada, “ABD, nükleer anlaşmadan çekildi ve tam olarak anlaşmaya geri dönerek tüm yükümlülüklerini yerine getirene kadar ne anlaşma metnini ne de BM Güvenlik Konseyi kararını destekleme hakkına sahip değil” dedi.

Rebii, “ABD, bu yıkıcı ve yasadışı çabasının başka bir başarısızlığa dönüşeceğinin farkındadır. Amerikalıların zaten başarısızlığa uğramış bu yolu sürdürmedeki ısrarları onların gerçekleri kabul etmek için inatçılıktan başka bir anlamı yoktur” ifadesini kullandı.

İran'da koronavirüse yakalanan 288 bin 620 kişi iyileşti

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 184 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Böylece toplam vefat sayısının 18 bin 800'e çıktığını belirten Lari, vaka sayısının da 2 bin 345 artarak, 331 bin 189'a ulaştığı bilgisini paylaştı.

Hastanelerde tedavi gören hastalardan 3 bin 983'ünün durumunun kritik olduğunu açıklayan Lari, şu ana kadar ülke genelinde koronavirüs teşhisi konulan 288 bin 620 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.