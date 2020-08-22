  1. Türkiye
22 Ağu 2020 16:29

Erdoğan ile Mahmud Abbas Filistin meselesini görüştü

Erdoğan ile Mahmud Abbas Filistin meselesini görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Özerk Teşkilatı Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi yaptı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Filistin Özerk Teşkilatı Başkanı Mahmud Abbas ile telefon görüşmesi yaptı.

İkili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'in haklı davasına olan desteğini yineledi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin Filistin'in haklı davasına olan desteğini yineledi.

Mahmud Abbas ise görüşmede büyük doğalgaz keşfinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini ileterek, Türkiye'nin başarısının Filistin’in başarısı olduğunu ifade etti.

News Code 1888641

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