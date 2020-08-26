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26 Ağu 2020 12:52

Suriye meclisi Türkiye’nin kasıtlı su kesintisini kınadı

Suriye meclisi Türkiye’nin kasıtlı su kesintisini kınadı

Suriye Meclis Başkanı Hamude Sabbağ, Türk güçlerinin ülkesinin kuzeydoğudaki Haseke kentinde uyguladığ içme suyunu kesme eylemini kınadı.

Arap basınına göre, Suriye Meclis Başkanı Hamude Sabbağ, Türk güçlerinin ülkesinin kuzeydoğudaki Haseke kentinde uyguladığ içme suyunu kesme eylemini kınadı.

Hamude Sabbağ, konuya ilşikin Parlamentolararası Birlik (PAB) ve bölgedeki farklı ülkelerin meclis başkanlarına ayrı ayrı gönderdiği mektupta, Türkiye'nin eylemini "insanlık karşıtı cinayet" olarak nitelendirdi.

Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi de son günlerde BM’den Haseke’nin içme suyunun Ankara yönetimi tarafından kesilmesinin derhal durdurulmasına müdahale talebinde bulunmuştu.

News Code 1888727

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