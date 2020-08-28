Arap Parlamentosu'ndan Türkiye'ye kınama

Suriye Arap Haber Ajansı'na (SANA) göre, Arap Parlamentoları Birliği, dün akşam yayınladığı bir bildiride, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletleri'ne çağrıda bulunarak, Türkiye'nin Suriye işlerine müdahalesini ve işgalciliğini önlemek için kararlı adımlar atmasını istedi.

Türkiye'nin Suriye topraklarına ve halkına yönelik saldırganlıklarının kınandığı bildiride, "Arap Parlamentoları Birliği, Türkiye’nin ve desteklediği terörist gruplarının kardeş Suriye Arap halkına karşı uyguladığı insanlık dışı uygulamaları ve Suriye topraklarına yönelik sahte, haksız ve yanlızca bariz bir saldırı arzısına işaret eden tekrarlanan saldırıları büyük endişeyle takip etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Arap Parlamentosu, Türkiye’nin Arap Dünyası ile tarihi ilişkilerine ve komşuluğun haklarına saygı duyma çağrısında bulunurken, “bu tür uygulamalarının bölgeye istikrar sağlamayacağını ve daha fazla krizlere yol açacağını” vurguladı.

Arap Parlamentosu ayrıca; Suriye’nin egemenliği ve vatandaşlarını koruma konusuda, Suriye’nin yanında olmaya devam edeceğini doğruladı.