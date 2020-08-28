Yeni Ortadoğu ABD'nin bölgeden atılması ile oluşacak

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın özel danışmanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Twitter üzerinden İsrail-BAE anlaşmasıyla yeni bir Ortadoğu'nun oluştuğunu ileri süren ABD’nin eski İran Özel Temsilcisi Brian Hook'un iddiasına tepki göstererek, "BAE'nin Filistin'e ihanetine değinen Brian Hook, bunu 'Yeni Ortadoğu' olarak tanımladı" dedi.

Emir Abdullahiyan'ın yaptığı paylaşımda, "Beyaz Saray yöneticilerinin, yeni Ortadoğu'nun ABD'nin bölgeden kesin olarak atılması ile oluşacağını bilmeleri gerekiyor. Yeni Ortadoğu, Amerikalı fırsatçıların bulunmadığı bir bölgedir" ifadelerine yer verildi.