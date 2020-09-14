Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

İran'dan "Fordu tesisinde uranyum zenginleştirme" açıklaması

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, Tahran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini azaltma doğrultusunda attığı dördüncü adımı uyguladığını blirterek, Fordu tesisinde 1044 santrifüjle uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin devam ettiğini duyurdu.

Salihi, "Bu politikanın uygulayıcısı olarak üzerimize düşeni yaptık. Fordu tesisinde ihtiyaç duyduğumuza göre uranyum zenginleştirme faaliyetleri yapılıyor ve zenginleştirilmiş uranyum depolanıyor" dedi.

Yakında İran Silahlı Kuvvetleri'ne yeni İHA'lar eklenecek

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Hüseyin Hanzadi, İran Ordusu’nun son günlerde yaptığı 'Zülfikar-99' adlı geniş kapsamlı askeri tatbikatın başta Batı olmak üzere yabancı medya kuruluşlarına yansıdığını belirtti.

Tuğamiral Hanzadi, yakın gelecekte silahlı kuvvetlere son derece gelişmiş kabiliyetlere sahip olan İHA’lar sunulacağını duyurdu.

İranlı yetkili Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasını kınadı

İran İslam Devrimi Lideri Uluslararası İlişkiler Danışmanı Velayeti, yayınladığı bir yazılı açıklamada Bahreyn’in Sİyonist Rejim ile normalleşme anlaşmasını kınadı.

Velayeti’nin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İslam’ın düşmanları ve münafikler bir kez daha yüzlerinden maskeyı çıkarıp hilekarlıkla ihanetlerini tüm dünyaya haykırdı.

Al Halife rejiminin utanç verici eylemi ve Yüzyılın Anlaşmasını gerçekleştirme ve Filistin davasına ihanet etme ısrarı binlerce masum Müslümanı öldüren büyük şeytan ABD’nin boş vaatlerine inanan Bahreyn hükümdarlarının yanı sıra BAE'nin düşüncesizliğini gösteriyor.

Bu utanç verici eylemin, ölgedeki bazı gerici yöneticilerin ikiyüzlülüğünü, kukla devletlerinin gerçek niyetlerini, Müslüman milletlerin uyanıklığını ve İslami akımların birlik ve bütünlüğü ortaya koyacağı açıktır."

Trump, normalleşme anlaşması ile sahte kazanımın peşinde

İran Düzeninin Yararı Teşhis Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Bahreyn ile İsrail arasında yapılan normalleşme anlaşmasına tepki gösterdi.

Rızai'nin yaptığı paylaşımda, "Salgınla mücadeledeki başarısızlık, ırkçılık karşıtı protestolar ve ekonomik durgunluk, (ABD seçimlerinde) Donald Trump'ın Demokrat rakibinden geri kalmasına sebep olmuştur. O bunu telafi etmek amacıyla bölgedeki zayıf Arap ülkelerine Siyonist Rejim'le uzlaşmaları için baskı yaparak sahte bir dış politika kazanımı elde etmeye çalışıyor." ifadelerine yer verildi.

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 128 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2089 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 23 bin 157'ye, vaka sayısının da 402 bin 029'a çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 791'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 346 bin 242'ye ulaştığı bilgisini verdi.