Normalleşme anlaşmaları, Arap-İsrail Natosu yaratmaktır

Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, "Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in İsrail ile yaptığı anlaşma, koruma karşılığında barıştır." dedi.

CNN Arapça kanalına mülakat veren Ureykat, bu anlaşmanın barış karşılığında barış olarak isimlendirelemeyeceğini söyledi.

Ureykat, ABD Başkanı Donald Trump'ın başdanışmanı Jared Kushner'in Arap dünyasındaki karar alıcılara 'ABD'nin (himayeyi) sürdürmeye mecbur olmadığını' belirterek 'İsrail'i çekmeniz gerekiyor' dediğini, bunun da bölgede bir Arap-İsrail Natosu yaratmak olduğunu ve bunun gayet tehlikeli olduğunu belirtti.

Ureykat şunları söyledi:

"Şimdi Arap güvenlik sistemlerinin korunmak için İsrail'e dayanması gerekecek, bu makul bir şey değil. İsrail tarihi olarak ABD ile birlikte ve her ikisi, 'İsrail yalnız başına tüm Araplardan daha güçlü olması gerekiyor.' diyor. Bir Arap ülkesi ile Arap olmayan bir ülke arasında bir çekişme olduğunda İsrail her zaman Arap olmayan ülkenin yanında yer almıştır."

Kaynak: Timetürk