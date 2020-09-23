Ruhani, ABD'nin İran'a başlattığı ekonomik savaşı eleştirdi

Bugün düzenlenen bakanlar kurulunda konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin İran'a başlattığı ekonomik savaşı eleştiren Cumhurbaşkanı Ruhani, "İki buçuk yıl önce Amerika Birleşik Devletleri kuruntu ve yanlış hesaplamalara dayanarak bize karşı ekonomik bir savaş başlattı. 1980'den beri ekonomik yaptırımlar devam ediyor, ancak bize karşı ekonomik savaş 2018'de başlatıldı. Bugün konu yaptırım meselesi değil, biz ekonomik bir savaşın içindeyiz. ABD, tüm imkanları, bankacılık ve ekonomik ilişkileri ve çok uluslu şirketleriyle İran'la savaşa girdi." ifadelerinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Ruhani, sözlerine şöyle devam etti:

"Amerika'nın kararı Saddam'ın kararı gibidir. Saddam, savaşın başlangıcında Bağdat'ta verdiği bir röportajda, 'Gelecek hafta (İran'ın kneti) Ahvaz'da röportaja devam edeceğim' demişti. Amerikalılar ise 2018 yılında bize ekonomik savaşı dayatırken, 'Birkaç ay içinde Tahran'a gireceğiz ve onlar (İranlılar) devrimin zaferinin 40. yıldönümünü görmeyecekler' iddiasında bulunmuştu. Onlar kendileri için Mehrabad Havalimanı'ndan İmam Humeyni Havalimanı'na kadar kırmızı halı döşendiğini düşündüler."

Amerikalıların İran konusunda hayal kurduğunu anlatan Ruhani, onların ekonomik baskı sonrası İran İslam Cumhuriyeti'nin 3 ay içinde devirileceğini düşündüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin İran'a uygulanan silah ambargosunun son bulmaması için BM Güvenlik Konseyi'ne karar tasarısı sunduğunu, fakat bu konuda da başarısız olduğunu hatırlattı.

"Şu anda birisi bizim (ekonomik) savaşta olduğumuza inanmıyorsa ve bunu bir şaka olarak görüyorsa, bu kabul edilemez. İki buçuk yıldan fazla bir süredir savaştayız." ifadesini kullanan Ruhani, İran halkının bu süreçte ülkenin ekonomi yetkilileri ile özel sektörün fedakarlık gösterdiğini bilmesi gerektiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Bu savaşın yükü sadece hükümetin omuzlarında olmamalı. Büyük bir savaşa girdik ve kazanacağız. Milletimiz ve tüm görevliler, 8 yıllık İran-Irak savaşı dönemi gibi sahaya gelip birlikte olursa savaşı kazanırız." diye konuştu.