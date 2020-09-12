Ruhani, ABD'nin İran'ın kredi talebine karşı çıkmasını eleştirdi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında bir konuşma yaptı.

İran halkına hitap eden Ruhani, "İnsanlarımız çalışmaya ara vermenin ve işletmeleri kapatmanın halkı sağlığı için iyi bir yönetem olmadığını bilmeli. Kimse halk sağlığı için marketleri kapatın ya da çocukların sağlığı için okulları ve üniversiteleri kapatın dememeli. Bunlar korona ile mücadele konusunda iyi bir yöntem değil." dedi.

Ruhani sözlerine şöye devam etti:

"Düşmanlar İran'ın yaptırım altında olmasına rağmen marketlerin açık olmasına, halkın matem töreni düzenlemesine, camilerin ibadete açık olmasına, hastanelerin hizmet sunmasına ve ilaç sıkıntısı yaşanmamasına kızıyor."

Cumhurbaşkanı Ruhani, hükümetin vatandaşalra grip aşısı sağlamak için gerekli adımlar attığını kaydetti.

İran’ın korona durumunun diğer ülkelere nazaran çok farklı olduğunu anlatan Ruhani, “İran ekonomik yaptırımlar altında. Bu koşullarda bile ABD, tıbbı ilaç kısıtlamasını kaldırmaktan bahsetmedi. Şimdiki ABD yönetimi insanlıktan çok uzak” değerlendirmesinde bulundu.

İran’ın mali kaynaklarının bloke edilmesini eleştiren Ruhani, “Şu anda komşu ülkelerde bloke edilen mali kaynaklarımız var. ABD onları tehdit ettiği için bize teslim edilmiyor." açıklamasında bulundu.

Ruhani, İran’ın Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) 5 milyar dolarlık kredi istediğini belirterek, ABD yönetiminin buna karşı çıktığını söyledi.

Erbain etkinlikleri hakkında Ruhani, “Bu yıl Iraklı yetkililer, Erbain yürüyüşü etkinlikleri için yabacı konuk ağırlamaya hazır olmadıklarını açıkladılar. Elbette, Safer ayındaki matem törenleri sağlık protokolleri çerçevesinde düzenlenecek, ancak yürüyüş etkinliği gibi birşey yapılmayacak.” diye konuştu.

