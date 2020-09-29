Tahran'dan Suudi Arabistan'ın son İran iddiasına sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sait Hatipzade, Suudi Arabistan'ın İran Devrim Muhafızları tarafından eğitilen terörist hücresini ortaya çıkardığı iddiasına tepki göstererek, "Suudi Arabistan yetkililerinin İran karşıtı iddiası Riyad'ın son yıllardaki geçersiz tutumları doğrultusundadır" dedi.

Sait Hatipzade, "Riyad yönetimi yenilgiye uğramış eylemlerini örtbas etmek ve kamuoyunu saptırmak için siyasal mantığı bir kenara bırakarak İran'a karşı sahte dava açma yolunu seçmiştir" ifadesini kullandı.

Hatipzade ilaveten, "Suudi yöneticilerin klişe ve değersiz iddiaları Riyad'ı hedeflerine götürebilecek yol değil; Onlara tavsiyemiz, değersiz senaryolar yerine dürüstlük ve bilgelik yolunu seçmesidir" diye konuştu.

Suudi Arabistan, İran Devrim Muhafızları'ndan eğitim almış 10 kişilik bir hücreyi ortaya çıkardığını ve çok sayıda silah ve patlayıcıya da el konulduğunu iddia etmişti.