Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

İran'dan ABD'ye nükleer anlaşmadaki taahhütlerine geri dönme şartı

ran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, Londra merkezli BBC kanalına verdiği demeçte Tahran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerine geri dönme şartını açıkladı.

Taht Revançi, "ABD'de Joe Biden başkanlık seçimini kazanırsa ve İran'la yapılan nükleer anlaşmaya dönmek isterse, İran'ın yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmesi için özel koşulları olacak. İran'ın birinci şartı, yeni Washington hükümetinin, nükleer anlaşma ihlalinin tekrarlanmamasına dair söz vermesi ve ikinci şart ise yaptırımların İran'a verdiği maddi ve manevi hasarların telafi edilmesi." dedi.

Dışişleri Bakanı Zarif: Rusya İran'ın stratejik dostudur

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, basın mesuplarına yaptığı açıklamada, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirerek, "Bölgesel ve uluslararası durum için her zaman Rusya ile yakın ilişkiler ve diyalog kurmaya ihtiyacımız var." dedi.

Bakan Zarif, "Rusya hem bir komşu ülke, hem de BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi ve İran’ın stratejik dostu. İki ülke arasında yakın temasların gerekli olduğuna inanıyorum." şeklinde konuştu.

İran'da iyileşen hasta sayısı 369 bin 842'ye ulaştı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 207 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 3563 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 25 bin 222'ye, vaka sayısının da 439 bin 882'ye çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 203'sünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 369 bin 842'ye ulaştığı bilgisini verdi.