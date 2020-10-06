Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

İran: Dağlık Karabağ krizi için çözüm planı hazırladık

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, bugün düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada Dağlık Karabağ bölgesindeki çatışmalarla bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

İran’ın kuzeybatı sınırlarındaki çatışmaları yakından takip ettiklerini belirten Hatipzade, “İran çatışmanın ilk gününden itibaren tüm taraflara yıllardır süren bu sorunun çözüm yolunun askeri olmadığını ilan etti” dedi.

Sait Hatipzade, “İran olarak bir kez daha Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini, askeri güçlerin işgal altındaki topraklardan çekilmesini ve kapsamlı bir siyasi diyalog başlatmak için çatışmaların bir an evvel durdurulması gerektiğini vurguluyoruz” ifadesini kullandı.

Hatipzade, “İran, Dağlık Karabağ sorunu konusunda detaylı bir plan hazırlamıştır. Bu plan her iki tarafın yanı sıra bölgedeki komşu ülkelerle istişare içinde takip edilecektir” şeklinde konuştu.

Karabağ'daki çatışmaların son bulması için çaba göstermeliyiz

İran İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Başkanı Vyaçeslav Volodin ile telefonda bölgedeki son gelişmeleri görüştü.

Galibaf bu görüşmede, Karabağ krizine değinerek, "Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki gerilimin tırmanması kaygı vericidir. Çatışmaları son bulması için çaba gösterip tarafların gerilimi diyalog yoluyla çözmesine katkı sağlamalıyız" açıklamasında bulundu.

İran yaptırımlarda dahli olan ABD'liler hakkında soruşturma başlatacak

İran Yargı Erki İnsan Hakları Kurulu Genel Sekreteri Ali Bakıri, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İran halkına karşı uygulanan zalimce ve insanlık dışı yaptırımlarda dahli olan 45 Amerikalı gerçek ve tüzel kişinin adının adli soruşturma başlatılması için Tahran Savcılığı'na sunulduğunu belirtmek istiyorum." dedi.

Bakıri, Yargı Erki'nin İran milletinin haklarını ihlal edenler hakkındaki soruştuma sürecini var gücüyle takip edeceğini kaydetti.

İran Sağlık Bakanlığı: 392 bin 293 hasta sağlığına kavuştu

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 235 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 3902 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 27 bin 192'ye, vaka sayısının da 475 bin 674'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 167'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 392 bin 293'e ulaştığı bilgisini verdi.