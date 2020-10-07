Putin, Aliyev ile Karabağ meselesini gürüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le telefonda görüştü. Rus haber ajansı TASS'ın aktardığı bilgilere göre, iki lider Dağlık Karabağ'daki çatışmaları ele aldı.

"Endişe duyuyoruz"

Öte yandan Putin, Azerbaycan ve Ermenistan arasında devam eden şiddetli çatışmalara ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Putin, "Dağlık Karabağ'daki şiddetli çatışmalardan büyük endişe duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Rus lider, Dağlık Karabağ'daki çatışmaların sonlandırılması çağrısında bulundu.

Kaynak: Yeniçağ