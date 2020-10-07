  1. Azerbaycan
7 Eki 2020 14:06

Putin, Aliyev ile Karabağ meselesini gürüştü

Putin, Aliyev ile Karabağ meselesini gürüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile telefonda görüştü. Putin ayrıca 'Dağlık Karabağ'daki çatışmalardan büyük endişe duyuyoruz' açıklamasında bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le telefonda görüştü. Rus haber ajansı TASS'ın aktardığı bilgilere göre, iki lider Dağlık Karabağ'daki çatışmaları ele aldı.

"Endişe duyuyoruz"

Öte yandan Putin, Azerbaycan ve Ermenistan arasında devam eden şiddetli çatışmalara ilişkin de açıklamalarda bulundu. 

Putin, "Dağlık Karabağ'daki şiddetli çatışmalardan büyük endişe duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Rus lider, Dağlık Karabağ'daki çatışmaların sonlandırılması çağrısında bulundu.  

Kaynak: Yeniçağ

News Code 1889633

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