Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

İslam Devrimi Lideri'nin huzurunda Erbain Matemi Töreni

İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, dün Tahran'daki İmam Humeyni (ra) Hüseyniyesi’nde düzenlenen "Erbain Matemi Töreni"ne katıldı.

Her yıl dünyanın dört bir bir yanından Kerbela'ya akın eden Ehlibeyt (a.s) aşıkları, bu sene koronavirüs salgının yayılması nedeniyle sağlık protokllerine uyarak Erbain matemi törenini farklı bir şekilde düzenlemektedir.

Erbain Matem Günü, Hz. İmam Hüseyin (a.s) ve 72 yakınının Kerbela'da şehit edilişlerinin 40'ıncı günüdür.

İran'da 399 bin 300 kişi koronavirüsü yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapatı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 230 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 4 bin 392 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 27 bin 888'e, vaka sayısının da 488 bin 236'ya çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 335'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 399 bin 300'e ulaştığı bilgisini verdi.

Dışişleri Bakanı Zarif bugün Çin'e gidiyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in yarın Çin'e gideceğini duyurdu.

Sait Hatipzade, "İran ve Çin arasındaki yakın istişarelerin ardından Dışişleri Bakanı Zarif, Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile görüşmek üzere bugün Pekin'e gidecek" dedi.

Hatipzade görüşmede bölgesel ve uluslararası meselelerin yanısıra ikili ilişkilerin ele alınacağını belirtti.

İran'ın ünlü sanatçısı Şeceryan hayatını kaybetti

Hastanede yoğun bakımda tedavi gören İran'ın usta sanatçısı bestekar ve musiki ustadı Muhammed Rıza Şeceryan 80 yaşında yaşamını yitirdi.

İran’da geleneksel müzik alanında önde gelen isimlerden Şeceryan dört sene önce yayınladığı bir videoda kanser olduğunu ve o zamandan beri tıbbi tedavi gördüğünü bildirmişti.

İran’da milyonlarca hayranı olan Şeceryan, 1940 yılında Meşhed kentinde doğmuş, birçok uluslararası ödül almıştı.