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25 Eki 2020 11:37

İran: Filistinlilere yönelik keyfi tutuklamalara son verilmeli

İran: Filistinlilere yönelik keyfi tutuklamalara son verilmeli

Filistin'deki keyfi tutuklamalara tepki gösteren İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İşgalci güçler Filistinlilere yönelik keyfi gözaltı ve tutuklamalara son vermeli." denildi.

İran Dışişleri Bakanlığı resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Siyonist Rejim'in Filistin'deki keyfi gözaltı ve tutuklamalarına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan paylaşımda, “Maher al-Ahras üç aydır hiçbir suç yapmadan gözaltına alınmıştır. Açlık grevine ve uluslararası protestolara rağmen, Siyonist Rejim onun haksız tutuklanmasına son vermeyi reddetmiştir” denildi.

Paylaşımda ayrıca, "İşgalci güçler Filistinlilere yönelik keyfi gözaltı ve tutuklamalara son vermeli ve haksız yere tutuklanan Maher al-Ahras ve yüzlerce Filistinliyi serbest bırakmalı” ifadesi kullanıldı.

News Code 1890003

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