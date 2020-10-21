Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

İran Hava Kuvvetleri yarın askeri tatbikat başlatacak

İran Hava Savunma Karargahı komutan vekili Tuğgeneral Rahimzade, hava kuvvetlerinin yarın 'Velayet Semaları Savunucuları 99' başlığı altında ortak savunma tatbikatı düzenleyeceğini duyurdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Tuğgeneral Rahimzade, "Silahlı kuvvetlerin savunma ve savaşa hazırlık kabiliyetini güçlendirmek amacıyla yapılacak ‘Velayet Semaları Savunucuları 99’ adlı tatbikat, İran ordusu hava savunma birimleri, Devrim Muhafızları Hava-Uzay kuvvetleri ve ordu hava kuvvetlerinin katılımıyla gerçek savaş alanına benzer bir ortamda yapılacak” dedi.

Şu anda sınır bölgelerinde güvenlik hakim

Yerli imkanlarla üretilen İran yapımı Haydar sınıfı bot Hazar Denizi kıyısındaki Bender Enzeli Sahil Güvenlik Komutanlığının envanterine girdi.

Bender Enzeli’de düzenlenen törende konuşan İran Sınır Birlikleri Komutanı Tuğgeneral Ahmed Ali Guderzi, yakın gelecekte envanterdeki çeşitli su taşıtlarının akıllı kontrol sistemi ile donatılacağını söyledi.

Polis Güçleri Haftası nedeniyle emniyet güçlerinin çalışmalarını takdir eden Tuğgeneral Guderzi, “Şu anda ülke sınırlarında güvenlik hakim. Karabağ’da Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan son olaylarda sınır muhafızlarımız görevlerini iyi şekilde yerine getirdiler.” dedi.

İran'da korona salgınında son 24 saatteki rakamlar açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 322 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 5 bin 039 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 31 bin 034'e, vaka sayısının da 539 bin 670'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 4 bin 810'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 436 bin 676'ya ulaştığı bilgisini verdi.