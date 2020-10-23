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23 Eki 2020 18:09

İlham Aliyev: 13 köy daha kurtarıldı

İlham Aliyev: 13 köy daha kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Gubadlı, Hocavend, Cebrayıl ve Zengilan'da 13 köyün kurtarıldığını duyurdu.

İHA'da yer alan habere göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Gubadlı ilinin 4, Cebrayıl ilinin 5, Zengilan ilinin 2, Hocavend ilinin 2 köyünün işgalden kurtarıldığı bildirdi.

Aliyev açıklamasında, "Muzaffer Azerbaycan ordusu Hocavend bölgesinin Dolanar, Bünyadlı köyleri, Cebrayıl bölgesinde Dağ Tumas, Nüsüs, Halefli, Minbaşılı, Veyselli köyleri, Zengilan bölgesinin Venedli, Mirzehasanli köyleri ve Gubadlı bölgesinin Zilanlı, Kürd Mahrızlı, Muğanlı v Alaqurşaq köyleri işgalden kurtarıldı. Yaşasın Azerbaycan ordusu, Karabağ Azerbaycandır" ifadelerini kullandı.

News Code 1889974

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