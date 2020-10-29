İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Moskova'da

Dün üst düzey bir siyasi heyetin başkanlığında Bakü'ye giden İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçı, İran'ın Dağlık Karabağ sorununu çözmek ve Rus yetkililerle istişare yapmak amacıyla bugün sabahın erken saatlerinde Moskova’ya gitti.

Seyyid Abbas Irakçi Moskova’da yaptığı açıklamada, “Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu son 30 yıldır Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki anlaşmazlıkları çözmek için bir şey yapamamıştır. İran, Bakü-Erivan anlaşmazlığını bölgesel işbirliği yoluyla çözmeye çalışıyor. Tabii bu hedef için önümüzde zor bir yol var” dedi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçı, İran Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi olarak Karabağ krizine diplomatik çözüm bulmak amacıyla başlattığı bölgesel turunun ilk ayağında dün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de üst düzey Azerbaycanlı yetkililerle bir araya gelmişti.

Irakçi bu görüşmede, İran'ın uluslararası hukuk normları ve ilkeleri ile birlikte Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne saygı temelinde çatışmanın barışçıl çözümüne ilişkin resmi tutumunu yinelemişti.