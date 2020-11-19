Pompeo'dan Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim birimine ziyaret

AA'nın haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Filistin toprakları üzerine inşa edilmiş bir yasa dışı yerleşim birimini ziyaret etti.

Resmi ziyaret kapsamında işgal altındaki topraklarda temaslarını sürdüren Pompeo, bakanlığının son günlerinde skandal bir ziyarete imza attı.

Batı Kudüs'te Binyamin Netanyahu ile görüşmesinin ardından Pompeo, Batı Şeria'daki yasa dışı Psagot Yahudi yerleşim birimini ziyaret etti.

Psagot'a helikopterle gelen Pompeo'nun burada bazı yerleşimcilerle görüşmesi bekleniyor.

Bu ziyaretle Pompeo, Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini ziyaret eden ilk ABD Dışişleri Bakanı oldu.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kasım 2018'de yaptığı açıklamayla, Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık "yasa dışı olarak görmediklerini" duyurmuştu.