İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 476 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 13 bin 223 yeni vaka tespit edildiğini söyledi.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 43 bin 417'ye, vaka sayısının da 815 bin 117'ye çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 729'unun durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 583 bin 704'e ulaştığı bilgisini verdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkede toplam 5 milyon 667 bin 538 kişiye test yapıldığını kaydetti.