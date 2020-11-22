İran'da 603 bin 445 hasta sağlığına kavuştu

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 475 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 13 bin 053 yeni vaka tespit edildiğini söyledi.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 44 bin 802'ye, vaka sayısının da 854 bin 361'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 796'sının durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 603 bin 445'e ulaştığı bilgisini verdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, ülkede toplam 5 milyon 788 bin 016 kişiye test yapıldığını kaydetti.