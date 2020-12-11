İran, Irak'a desteğini yineledi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Irak'ta terör örgütü IŞİD'e karşı kazanılan zaferin üçüncü yıl dönümüne ilişkin açıklamada bulundu.

IŞİD'e karşı zafer gününü Bağdat hükümeti ile Irak halkına kutlayan Hatipzade, "Bu zafer, ülkede Şii Müslümanların büyük dini mercii Ayetullah Ali es-Sistani'den esinlenen Bağdat hükümeti, Irak halkı ve tüm askeri kuvvetlerinin terörizme karşı kapsamlı mücadelede gösterdiği büyük çaba ve irade sonucu elde edilmiştir." dedi.

İran'ın her zaman Irak hükümeti ve halkının yanında yer aldığına dikkati çeken Hatipzade, "İran, Irak'ın birliği, güvenliği, istikrarı, kalkınması ve refahı için herhangi bir yardımı esirgemeyecektir." ifadesini kullandı.

Şehit Korgeneral Kasım Süleymani'nin Irak'ta terörizme karşı mücadelede önemli rol üstlendiğini hatırlatan Hatipzade, "Bu kutsal mücadelede iki ülke şehitlerinin kanının nasıl kaynaştığını ve iki ülkenin işbirliği ve dayanışmasının terörle mücadelede komutanları Şehit Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühandis suikastı konsunda nasıl zirveye ulaştığına tanık olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Hatipzade ayrıca, "IŞİD'in askeri gücü çökmesine rağmen, tekfiri ve insanlık karşıtı terör zihniyetine açık ve gizli olarak sağlanan bölgesel ve bölge ötesi destekler devam etmektedir. Dolayısıyla uluslararası toplumun bu akımın yayılmasına ve yeniden güçlenmesine karşı duyarlı olması lazım." diye konuştu.