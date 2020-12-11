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11 Ara 2020 14:33

İran Sağlık Bakanlığı:

Toplamda 787 bin 853 kişi hastalığı yendi

Toplamda 787 bin 853 kişi hastalığı yendi

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, bugün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 232 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 9 bin 594 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 51 bin 728'e, vaka sayısının da 1 milyon 92 bin 617'ye çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 760'ının durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 787 bin 853'e ulaştığı bilgisini verdi.

News Code 1891053

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