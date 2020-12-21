Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

İran'dan BM Güvenlik Konseyi'ne mektup

Parstoday'in haberine göre, İran'ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, Güney Afrika'nın Birleşmiş Milletler temsilcisi ve BM Güvenlik Konseyi dönem başkanı ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e yazdığı mektupta, İran'ın 2231 sayılı kararla ilgili BM Genel Sekreteri'nin 10. raporuna ilişkin değerlendirmesini anlattı.

İran nükleer anlaşmasının ardından kabul edilen BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı bildirisine göre, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin, kararın nasıl uygulanacağı konusunda her altı ayda bir Güvenlik Konseyi'ne rapor vermesi gerekmektedir. Konuyla ilgili oturumun salı günü düzenlenmesi bekleniyor.

Taht Revançi, ABD'nin nükleer anlaşmayı çok açık bir şekilde çiğnediğini, İran'ın da nükleer anlaşma kapsamında taahhütlerini azalttığını ve bunun da İran'ın bir hakkı olduğunu kaydetti.

İranlı 225 milletvekilinden Avrupa Parlamentosu'na kınama

İran Meclisi'ndeki 225 milletvekili, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) İran karşıtı insan hakları kararına tepki olarak kınama bildirisi yayınladı.

Avrupa’nın İran'a yönelik gösterdiği müdahaleci tavrının kınandığı bildiride, AP'nin atığı adım "gülünç" olarak yorumlandı.

Bildiride, "Binlerce İranlı genci katleden devrik Saddam rejimine kitle imha silahları sağlayan devletlerin insan hakları savunucusu olduğunu idda edemez." denildi.

Avrupa Parlamentosu'nun İran tutumunun eleştirildiği bildiride, "Terörist ve suçlu Siyonist yetkilileri İran'daki suikastlarda rolü olduğunu itiraf ederken, Avrupa Parlamentosu yetkilileri ve üyeleri, Siyonistlerden korktukları için bu rejimi eleştirmeye asla cesaret etmemiştir." ifadesine yer verildi.

İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 177 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 312 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 53 bin 625'e, vaka sayısının da 1 milyon 158 bin 384'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 563'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 885 bin 54'e ulaştığı bilgisini verdi.