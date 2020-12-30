Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. Aşağıdaki yazıda son 24 saate İran'da yaşanan gelişmeleri okuyabilirsiniz.

İran halkı 30 Aralık 2009'da düşmanların hayalini boşa çıkardı

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, bugün meclisin açık orturumu sırasında yaptığı konuşmada, ABD tarafından Bağdat Havalimanı yakınlarında düzenlenen suikast sonucu şehit düşen Korgeneral Kasım Süleymani’nin şehadet yıldönümünü nedeniyle taziye dileğinde bulundu.

Şehit Süleymani’nin kişilik özelliklerine değinen Galibaf, “Hepimiz Şehit Süleymani’nin yolunu devam etmeliyiz.” dedi.

Galibaf, 30 Aralık 2009 destanının 11. yıldönümüne dikkati çekerek, “İran milleti bu günde bir kez daha tarihi bir sınavdan başarılı çıktı ve devrim düşmanlarının hayalini boşa çıkardı” ifadesini kullandı.

İran'da yerli koronavirüs aşısında insanlı testlere başlandı

İran'da koronavirüs aşısı insani testlere başladı. Başkent Tahran'daki bir otelde bugün ilk aşı denemeleri başladı.

Koronavirüs aşısının ilk testini yapan İmam’ın Fermanının İcra Merkezi Başkanı Muhammed Muhbir'in kızı Teyyibe Muhbir oldu.

İmam’ın Fermanının İcra Merkezi Sözcüsü Hüccet Nik Meleki bu açıklamayı yaparak şöyle dedi:

İnsan üzerinde test aşaması için gerekli izin belgeleri alındıktan sonra ilk kez bu aşı gönüllülere aşılanıyor.

Sözcü Nik Meleki, şimdiye kadar 65 bin kişi bu aşama için gönüllü olduğunu, merkeze bağlı Şifa İlaç Grubu’nun ürettiği aşı ilk etapta 50 gönüllüye ve aşamalı olarak aşılanacağını ifade etti.

General Süleymani suikastının failleri cezalandırılmalı

İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi, dün Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Şehit General Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendi suikastı ile ilgili dava ele alındı.

Reisi, bu davanın kararlıkla takip edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Halihazırda İran ve Irak'ın gerginlik yaratan unsurlarla mücadele etme konusundaki ciddi iradesini görüyoruz.” dedi.

ABD’nin suikast ile İran ve Irak'ın ilerlemesini durdurmayı amaçladığını anlatan Reisi, iki ülkenin terörizmle mücadelesinin devam etmesi gerektiğini belirterek, ABD'nin devlet terörizminin en bariz örneği olduğunu söyledi.

İbrahim Reisi, Şehit Kasım Süleyimani ve Ebu Mehdi el-Mühendis suikastının failleri, planlayıcıları ve azmettiricilerine ayrım yapmaksızın ceza verilmesinin İran’ın politikasında yer aldığını dile getirdi.

ABD'yi “İran ve Irak milletlerinin ortak düşmanı” olarak nitelendiren Reisi, suikast davasının yasal yollarla sürdürülmesi gerektiğine vurgu yaptı.

İran Yargı Erki Başkanı, sözlerine şöyle devam etti:

"Irak meclisinin ABD güçlerinin ülkeden çıkarılmasını öngören yasayı onaylaması Irak’ın güvenliğini garanti ediyor. Bölgedeki ülkelerin dış müdahale olmaksızın güvenlik sağlama kabiliyetine sahip olduğuna inanıyorum. ABD'nin bölgedeki varlığı, istikrarsızlıktan başka bir sonuç doğurmamıştır. Bu ülke bölgedeki karışıklığın kaynağı."

Iraklı yetkili de bu görüşmede, Şehit Kasım Süleyimani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'e suikast davasına ilişkin, "Sizin gibi biz de bu cinayetin faillerinin ve bilgi sızdıran kişilerin cezalandırılması gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu.

İran'da korona salgınında son 24 saatteki rakamlar açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, dün düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yaptı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 132 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 6 bin 108 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 54 bin 946'ya vaka sayısının da 1 milyon 212 bin 481'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 5 bin 128'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 969 bin 408'e ulaştığı bilgisini verdi.